الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"الإنجيلية": نؤمن بأهمية العمل الجماعي في بناء روح المحبة والتعاون والسلام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صباح اليوم الاثنين، الدكتور ميشيل عبس، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، القس رفعت فكري، الأمين العام المساعد، والأستاذة ليا معماري، مسؤولة التواصل الإعلامي بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور القس أندريه زكي بالأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، قائلًا: "نعتز كثيرا بزيارة الدكتور ميشيل عبس إلى مصر، والتي تعكس عمق العلاقة القوية بين شعب الكنيسة في مصر وجميع دول الشرق الأوسط". وأضاف: "تؤمن الطائفة الإنجيلية بمصر بأهمية العمل الجماعي في بناء روح المحبة والتعاون والسلام بين شعوب الكنائس العربية، كما نقدم كل الدعم اللازم لخدمة نشاط مجلس كنائس الشرق الأوسط".

ومن جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن سعادته الكبيرة بلقاء رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كما أكد على أهمية دور وتاريخ الطائفة الإنجيلية في مصر في خدمة مجلس كنائس الشرق الأوسط.

 وأشار عبس إلى أنه من المقرر الاحتفال خلال العام الجاري بمرور ٥٠ سنة على تأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، من خلال عدد من اللقاءات المتنوعة بالتنسيق مع رؤساء الكنائس في الدول الأعضاء في المجلس."

وكان قد تقدَّمُ الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، في استشهاد ثلاثة رهبان من دير القديس مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعد حادث اعتداء أليم، اليوم الثلاثاء. ونصلِّي أن يمنحَ الربُّ العزاءَ لأسر الرهبان ولشعب الكنيسة المصرية.

رئيس الطائفة الإنجيلية مجلس كنائس الشرق الأوسط الطائفة الانجيلية العمل الجماعي والسلام شعوب الكنائس العربية القس أندريه زك

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