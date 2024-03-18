مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي " ملخص الحلقة 7 وموعد الحلقات الجديدة

مسلسلات رمضان 2024..

ينتظر متابعو مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي يشارك به خلال الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي، وحقق نسبة مشاهدة عالية منذ انطلاق أولى حلقاته عرض الحلقة 8 مساء اليوم الاثنين، حصريا على شبكة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 7

وشهدت الحلقة 7 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي، تصاعد الأحداث بشكل كبير، وتطور علاقة مختار أبو المجد - خالد النبوي، ومي - حلا شيحة، بعد لقائهم معا، بحجة البحث عن حل مناسب وإيجاد طريقة لغلق موضوع عرض إحدى الشركات العقارية الكبرى لشراء منزل كلا منهم بالمعادي، مقابل مبلغ مادي كبير يصل لـ 90 مليون جنيها.

وخلال اللقاء تبادل الثنائي نظرات ال‘عجاب، ومن المتوقع أن يعترف أحد منهم بمشاعر حبه للاخر خلال الحلقة 8.

كما شهدت الحلقة مواجهة حادة بين مختار أبو المجد - خالد النبوي، وابنته الكبرى منة - هاجر السراج، بسبب عدم موافقته على سفرها إلى الخارج لاتمام بعثة هناك، وأصر مختار على موقفه ما جعل ابنته ترفض أسلوبه والتحكم فى مستقبلها بسبب تمسكه بالعادات والتقاليد، فإذا بها تخرج بطاقتها الأخيرة قائلة: «حضرتك مش موافق إن أنا أسافر؟، يبقى هتجوز وأسافر مع جوزي!»، ومن هنا ينتظر الجمهور تطور الأحداث.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 8

يأتى موعد عرض الحلقة 8 من أحداث مسليل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي فى الأوقات التالية..

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطوية ميم على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

فيما تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

تعرض حلقات مسلسل إمبراطوربة ميم بطولة النجم خالد النبوي، حصريا على قنوات دي إم سي، بالتزامن مع عرضها على منصة واتش ات الرقمية.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم أمام الفنان خالد النبوي، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، حلا شيحة، نورهان منصور، عمر زهران، ليلى عزالعرب، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، ومن إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.