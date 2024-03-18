الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نور النبوي يواصل التمرد ضد والده

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

انطلق مساء اليوم، مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 8 للفنان خالد النبوي وحلا شيحا ونور النبوي وهاجر السراج على قناة DMC دراما وإنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8

وشهدت أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 8 أحداثًا متصاعدة بين مختار أبو المجد الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي وبين أبنائه.

ويواصل الابن الأكبر مراون أبو المجد الذي يقوم بدوره الفنان  نور النبوي حالة التمرد مع أشقائه ضد والدهم مختار أبو المجد.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطورية ميم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. خناقة جديدة بين خالد النبوي وابنته بسبب "القطة"

ناقد فني: إمبراطورية ميم يحاول إعادة بناء الأسرة المصرية بالشكل الصحيح

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم” مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

و احتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. خناقة جديدة بين خالد النبوي وابنته بسبب "القطة"

البابا تواضروس يصلي صلوات تجنيز الرهبان شهداء دير جنوب إفريقيا

نيافة الأنبا توما حبيب يترأس مراسم سيامة الأب أوغسطينوس كميل

"الإنجيلية": نؤمن بأهمية العمل الجماعي في بناء روح المحبة والتعاون والسلام

بابا الفاتيكان يترأس صلوات التبشير الملائكي الأسبوعية

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7.. خناقة بين خالد النبوي وهاجر السراج بسبب البعثة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7.. طلاب الجامعة يعترضون على قيادة "نور النبوي" لاتحاد الطلبة

مسلسل امبراطورية ميم.. مواعيد عرض الحلقة 7 على قنوات dmc

الأكثر قراءة

نجوى فؤاد: صرفت 3 ملايين جنيه على يسرا لكنها تخلت عنى

بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

"عليا الطلاق ما هكمل".. سعد الصغير ينسحب من "العرافة" بسبب سؤال صادم

مسلسلات رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 وقنوات عرضه

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء