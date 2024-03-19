البابا تواضروس: حادث دير جنوب إفريقيا كان سبب بركة وشهرة لهذا الدير

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تاريخ دير القديس مارمرقس بجنوب إفريقيا، الذي وقع به حادث استشهاد الرهبان الثلاث خلال الأسبوع الماضي، قائلًا:"تم إنشاء هذا الدير على يد الأنبا أنطونيوس مرقس في عام 2010، وتم الاعتراف به رسميًا من جانب المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في عام 20213م "

وأشار البابا تواضروس الثاني خلال كلمته بصلوات تجنيز شهداء رهبان دير القديس مار مرقس بجنوب افريقيا الثلاث والمقامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية،"الحادث الإجرامي الذي وقع بدير بجنوب أفريقيا تسبب في ألمنا جميعًا، ولكن ربما أراد الله بهذا الحادث ليكون سبب بركة وشهرة لهذا الدير، الذي يخدم الكثيرين في إفريقيا وجميع رهبانه محبوبون وسط المجتمع الأفريقي الذي يحيط بالدير، وهو دير رسميًا ومشهر منذ إنشائه بجنوب أفريقيا".

صلوات تجنيز الرهبان الثلاثة شهداء دير جنوب إفريقيا

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس منذ قليل، صلوات تجنيز الرهبان الثلاثة شهداء دير جنوب إفريقيا، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك أهالي الرهبان في صلوات التجنيز التي تسبق نقل الجثامين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا.

وكان استشهد الرهبان الثلاثة، الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب مينا آڤا ماركوس، والراهب يسطس آڤا ماركوس، الأسبوع الماضي، خلال حادث اعتداء إجرامي على الدير بجنوب إفريقيا.

كما أقيمت يوم الأحد في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول في منطقة باركفيو بچوهانسبرج، صلوات تجنيز الرهبان الثلاثة الذين انتقلوا إثر حادث إجرامي يوم الثلاثاء الماضي، وصلى صلوات التجنيز إلى جانب نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، الوفد الذي أنابه قداسة البابا تواضروس الثاني لحضور الصلاة، وهم: نيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، ونيافة الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن.