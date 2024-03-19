أهالي الثلاث رهبان شهداء دير جنوب أفريقيا يودعون ذويهم

شارك أهالي الرهبان الثلاث شهداء دير القديس مار مرقس بجنوب أفريقيا في صلوات تجنيزهم، التي أقيمت بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وودع اهالي الشهداء ذويهم،عقب انتهاء صلوات التجنيز، استعدادًا لنقل الجثامين لدير القديس الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا.

البابا تواضروس: استشهاد الرهبان الثلاث وانتقالهم يجعلنا يفكر أن حياتنا بخار قليل يمضي ويضمحل

من جانبه قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه يعز علينا أن نودع اليوم الرهبان الشهداء الثلاثة من دير القديس مار مرقس بجنوب إفريقيا.

وأشار البابا تواضروس الثاني خلال كلمته بصلوات تجنيز الرهبان الثلاث المقامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إلى أن استشهاد الرهبان الثلاث وانتقالهم يجعلنا يفكر أن حياتنا بخار قليل يمضي ويضمحل، مضيفًا أنه حياة كل راهب وجميعنا هي استعداد للحياة الأخرى حياة الأبدية وهو انتقال بالجسد فقط.

الراهب منذ دخوله الدير يستعد للأبدية وحياته جميعها هي استعداد للقاء الله

وأكد أن الراهب منذ دخوله الدير يستعد للأبدية وحياته جميعها هي استعداد للقاء الله والانتقال، والله أتاح لهؤلاء الرهبان انتقالهم واستشهادهم عقب هذا الحادث الإجرامي، مبكرًا، الإ أننا نثق أنهم في مكان أفضل بالسماء.

وأوضح البابا أن هذا الحادث هو حادث مؤلم لنا جميعًا،ولكن نثق في الله أن يمنحنا ويمنح أهالي الشهداء الرهبان العزاء في رحيلهم المبكر، ولكن عزاؤنا أنهم نالوا أكليل الشهداء.