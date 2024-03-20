الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 9 على قناتي DMC

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

يبحث المتابعين عن موعد إعادة عرض الحلقة 9 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC دراما والذي يحل في بطولته النجم خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد إعادة عرض الحلقة 9

ويُعاد عرض الحلقة 9 من  مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC Drama  في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحًا، بينما يجري عرض الحلقة في اليوم التالي على شاشة DMC دراما، في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، وإعادة عرضها في الـ 3:30 فجرًا، ثم في الثانية عشر ظهرًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

يأتي مسلسل إمبرطورية ميم الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من بين باقة من أهم المسلسلات الرمضانية هذا الموسم، حيث ضمت كبار النجوم على الساحة الفنية، بإنتاج وإخراج على الطراز العالمي، وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي خفيف.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث المسلسل داخل منزل مختار أبو المجد الذي يقوم ببطولته خالد النبوي، حيث يقع في منطقة المعادي بالقاهرة، وفقد زوجته التي رحلت عن الدنيا، بعد أن أنجبا 6 أبناء.

ويواجه الأب متاعب كبيرة في الحفاظ على استقرار أسرته، ويُحاول وضع نظام مُحكم للأبناء الذين يُحاولون دومًا الخروج عن تعليمات أبيهم، لكن علاقة الصداقة بين الأب وأولاده دائمًا تفوز في النهاية على كل المشاكل التي تحدث بينهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

ومسلسل إمبراطورية ميم  يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب؛ نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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