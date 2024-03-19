الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم.. صدام بين خالد النبوي وليلى عز العرب (فيديو)

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

وقع صدام كبير بين مختار أبو المجد الذي يقوم بدوره النجم خالد النبوي، وحماته التي تقوم بدروها الفنانة ليلى عز العرب، في أحد مشاهد مسلسل إمبراطورية ميم في الحلقة الثامنة، بسبب الدكتورة منى أبو المجد التي تُحاول أن تسافر في بعثة، لكن والدها يرفض الأمر.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

واحتدت حماة مختار أبو المجد وهي توجه له اللوم على معارضته لرغبة ابنته، محذرة إياه من أنه هكذا سوف يخسر ابنته، لكنه لم يتقبل حديثها، مؤكدًا أن كل ما لديه قاله لابنته.

ويعيش مختار أبو المجد في متاعب كبيرة بعد وفاة زوجته التي أنجب منها 6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، وهو ما جعله يُعاني كثيرًا في محاولة إرضاء الجميع والسيطرة عليهم، ووضع ضوابط صارمة لإمبراطورية ميم (اسم منزله) لتنظيم الحياة بداخله، لكن أبنائه يرونها قيودًا عليهم، ويجب أن يتحرروا عنها.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

ويُعرض مسلسل إمبراطورية ميم عبر قناة DMC في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً، ويُعاد في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحًا. كما يُعرض على شاشة DMC Drama في السادسة و5 دقائق مساءً، ويُعاد في الثالثة ونصف فجرًا، والثانية عشر ظهرًا.

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قصة إمبراطورية ميم

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي خفيف، للأب مختار أبو المجد (الذي يقوم ببطولته خالد النبوي) وأبناؤه الستة بعد فقدان الأم، وكفاح الأب من أجلهم، والمتاعب التي يواجهها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة النجم خالد النبوي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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