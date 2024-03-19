الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 8

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسلات رمضان 2024..  شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، أحداثًا مهمة، حيث ارتفعت وتيرة الخلافات بين مختار أبو المجد وأولاده، بينما شهدت محاولات إجبار أهالي الحي على بيع المنازل تطورًا جديدًا.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" الحلقة 8

ويجري عرض المسلسل على قناة DMC  في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً، وإعادته في الساعة العاشرة والربع صباح اليوم التالي. كما تعرضه DMC دراما في السادسة و5 دقائق مساءً، ثم في الثالثة والنصف فجرًا، ومرة ثالثة في الثانية عشر ظهرًا.

تفاصيل أحداث الحلقة 8 مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 9

وشهدت الحلقة الثامنة خلافات بين مختار أبو المجد وأولاده الستة الذين يرغبون في إجراء انتخابات لاختيار من يكون المسؤول عن المنزل، وهو ما جعل مختار أبو المجد ينفعل رفضًا لمقترحهم، وحزن كثيرًا وغادر متجهًا لغرفته، بينما عاتبتهم شقيقته (نشوى مصطفى) وحاولت تهدئته والتخفيف عنه، وراح ينام ليحلم بزوجته التي توفيت، ويتذكر لحظاتهما معًا وحديثهما عن أولادهما وما كان يحلمان به من أجلهم.

كما شهدت الحلقة قيام مروان بإعطاء أشقاؤه أموالًا كثيرة ظهرت معه فجأة، في محاولة للسيطرة عليهم من أجل مساندته في القرارات التي يُريد أن يُمررها في إمبراطورية ميم عن طريق تحالفهم سويًا ضد أبيهم "مختار"، وعلى ما يبدو أن مروان يستخدم هذه الأموال من أجل تحقيق رغبته في بيع المنزل بعد أن علم بالمبلغ الكبير الذي تعرضه شركة الاستثمار العقاري.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة التاسعة 

ويجري عرض الحلقة التاسعة هذه الليلة على فضائية DMC  في الساعة العاشرة مساءً، وDMC دراما غدًا.

ملخص أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. توتر داخل عائلة مختار أبو المجد

آدم وهدان عن "إمبراطورية ميم": خالد النبوى يتعامل معنا كـ أب حقيقى

قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي خفيف، حيث منزل مختار أبو المجد في منطقة المعادي بالقاهرة، وهو الرجل الذي فقد زوجته تاركة له 6 أبناء، ويواجه متاعب كثيرة في تربيتهم.

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