الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

آدم وهدان عن "إمبراطورية ميم": خالد النبوى يتعامل معنا كـ أب حقيقى

آدم وهدان
آدم وهدان

تحدث الطفل آدم وهدان، عن مشاركته فى مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، والذي يشارك به خلال الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

الطفل آدم وهدان يكشف كواليس إمبراطورية ميم

وقال "وهدان" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور": "سعيد جدًا بالمشاركة فى مسلسل بهذا الحجم ويحمل أسماء عباقرة، والناس بتشير لي ويقولون عامل شغل حلو، وأنا سعيد بكل الأساتذة في المسلسل؛ لأنهم يساعدوننا جدًا وفي مقدمتهم والدي في العمل الأستاذ خالد، يهتم بنا كثيرًا على مستوى المسلسل وخارجه، ويحفزنا كثيرًا على الاهتمام بالمستوى التعليمي بجانب التمثيل، وهو ما أفعله، لذا لقبني بـ "عبقرينو"؛ لأن الشخصية تقترب مني كثيرًا في الواقع وهذا ما يجعلني طوال الوقت مطمئنًا، وكذلك الأستاذة نشوى مصطفى تعاملنا مثل الأم الحقيقية، والفنانة حلا شيحة وشقيقتها هنا تحرص دائمًا على زيارتنا فى اللوكيشن وتلعب معنا".

وبسؤاله عن الأقرب له من إخواته في الإمبراطورية قال: "إلهام صفي الدين هي الأقرب لي دائمًا تجلس معي وتسأل عني وتحبني كثيرًا".

وكشف عن أن ثقة المخرج محمد سلامة، الذي رشحه للمشاركة في إمبراطورية ميم، والفنان خالد النبوي، وإيمانهم بموهبته جعلته واثق من نفسه ومتحمس لتقديم الشخصية بشكل أفضل، مضيفًا: "طول الوقت أستاذ سلامة داعمًا لي بقوة طوال الوقت، واستفيد كثيرًا من خبرته الفنية الكبيرة هو والأستاذ خالد النبوي".

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تحمل نفس الاسم، وقام بالمعالجة الدرامية وكتابة السيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، والعمل دراما اجتماعية يسلط الضوء على تحديات مختار أبو المجد في تربية أبنائه بعد وفاة زوجته، ويتناول مشاكل المراهقة بشكل واقعي ومؤثر.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يحظى مسلسل إمبراطورية ميم بشعبية كبيرة بين المشاهدين، ويشارك في بطولة المسلسل أمام خالد النبوي، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، وحلا شيحة، وهاجر السراج، وإلهام صفي الدين، وليلى عز العرب، نورهان منصور، وعمر زهران، والأطفال آدم وهدان، ومنى أحمد زاهر، و ريمون توفيق، والعمل من إنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

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