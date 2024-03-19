الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. توتر داخل عائلة مختار أبو المجد

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

تصدر مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، مؤشرات البحث جوجل، وعدد من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وحاز على إعجاب الجمهور خاصة أنه يناقش عدة قضايا أسرية.

 

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث المشوقة وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحلقة الثامنة خاصة بعد تطور الأحداث نرصد أبرزها خلال السطور التالية..

مسلسل إمبراطورية ميم

ـ غضب مايا - الهام صفي الدين، بسبب مرض القطة ذكية، ما جعل والدها «مختار أبو المجد» - خالد النبوي، يتصل بالطبيب المختص حتى يعالجها، ليفاجأ بأنه كتب لها روشتة غالية الثمن، ومن ثم يطلب من نجله مروان - نور النبوي أن يحضر العلاج.

مسلسل إمبراطورية ميم

ـ عادت منى - هاجر السراج إلى المنزل، وتستكمل محاولاتها لإقناع والدها مختار - خالد النبوي، على أن تسافر البعثة بالخارج، إذ لم يتبقى لها سوى يومين على انتهاء موعد التقديم، ما جعلها تطلب من مروان - نور النبوي أن يساعدها حتي يوافق والدها على السفر إلى الخارج.

 

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام خالد النبوي، منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم ملخص أحداث الحلقة 8 

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الثامنة الكثير من التفاصيل فهل سيوافق مختار أبو المجد - خالد النبوي على بيع منزله بالمعادي لاحدى الشركات العقارية الكبرى، التى عرضت عليه مبلغ مادي كبير مقابل التنازل عن المنزل، وماذا سيفعل مع ابناؤه بعدما قرروا التمرد عليه وإجراء انتخابات داخل المنزل لتحقيق مطالبهم.

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