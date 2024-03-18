الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم.. إشادات واسعة بعودة نشوى مصطفى وتألقها فى شخصية مديحة

نشوى مصطفى فى إمبراطورية
نشوى مصطفى فى إمبراطورية ميم

خطفت الفنانة نشوى مصطفى الأنظار بشخصية "مديحة أبوالمجد" التى تجسدها فى أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، أمام النجم خالد النبوي، وهو أحد أهم الأعمال الضخمة التى تنافس فى السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

مسلسل إمبراطورية ميم.. إشادات واسعة بشخصية نشوى مصطفى 

 وأشاد عدد كبير من النقاد والإعلاميين وجمهور نشوى مصطفى ومتابعي مسلسل إمبراطورية ميم، بعودتها إلى المشاركة فى الأعمال الدرامية بعد غياب دام 10 أعوام، وبأدائها وظهورها بشخصية العمة الحنونة التى تساعد شقيقها فى تربية أبنائه بعد وفاة والدتهم.

"الدستور" يرصد فى السطور التالية أبرز تعليقات الجمهور على شخصية مديحة أبوالمجد في المسلسل..

وكتبت الإعلامية رولا خرسا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نشوى مصطفى قد كده طبيعية قد كده حضورها جميل قد كده مبهجة فى إمبراطوربة ميم.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نور النبوي يطالب بانتخابات إدارة المنزل

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نور النبوي يواصل التمرد ضد والده

إشادات واسعة بعودة نشوى مصطفى وتألقها فى إمبراطورية ميم 

من جانبها كتبت صفاء البيلي: الست الجميلة جدا نشوى مصطفى.. خفة الدم والأداء الرصين والوعي بالشخصية.. حرام جدا وجودها الشحيح في وسط لغط الدراما الموجودة.. الست نشوى مصطفى.. علامة مسجلة من علامات الفن الرفيع.. تحية كبيرة ومحبة.

وكتب أحد المتابعين: لما بدأت متابعة حلقات إمبراطورية ميم.. تأكدت إن في مواهب كبيرة خُسارة تكون مش متواجدة بشكل أكثر على الساحة.. نشوى مصطفى مكسب كبير.. شطارة وتلقائية وحرفنة وخفة دم والأهم إنها شبه الناس اللي في حياتنا من أهالينا وجيرانا واصحابنا.

فيما أشاد هيثم السيد، بشخصية نشوى مصطفى فى أحداث مسلسل إمبراطورية ميم قائلا: عارف أما يبقى عندك أخت أو خالة أو جارة طيبة وأما تسافر أو تغيب شوية بتوحشك ويوحشك طلتها وطيبتها وصوتها وملامحها وبتفضل منتظر رجعتها من السفر وإنها تقطع الغياب ده وترجع تتونس بيها وبحكاياتها ووجودها الدافي المطمئن اللي بيخلق لك سعادة مفيش منها نسخة تانية عشان بتكون في الأصل شريكة في صناعة ذكرياتك وأيامك الحلوة.. الشعور ده حصل لي أما شفت نشوي مصطفى علي الشاشة تاني بتمثل بفطرة وهدوء بنفس ملامحها اللي حافظينها وهدومها الأنيقة اللي زي هدوم إخواتنا البنات وتسريحة شعرها العادية الرقيقة وانفعالاتها اللي قد الموقف من غير خروج غير مبرر خارج نطاق نبرة الصوت أو تغيير تعبيرات الوش.

وأضاف: المشاهد اللي بتظهر فيها نشوي مصطفى في حلقات إمبراطورية ميم بتكون مشاهد راكزة ممتعة بتسرقنا لمنطقة دافية تشبه المناطق اللي بيسرقنا فيها الحكواتية وهم بيحكوا.. نشوى مصطفى بتظهر وكأنها بتحكي لنا فبنتضايق، أما المشهد ينتهي وكأن الحكاية اتقطعت.. والله العظيم كانت واحشانا.

مسلسل إمبراطورية ميم.. اشادات واسعة بشخصية نشوى مصطفى
مسلسل إمبراطورية ميم.. اشادات واسعة بشخصية نشوى مصطفى
مسلسل إمبراطورية ميم.. اشادات واسعة بشخصية نشوى مصطفى

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم يشارك فى بطولته أمام الفنان خالد النبوي، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، حلا شيحة، نورهان منصور، عمر زهران، ليلى عزالعرب، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

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