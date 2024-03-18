مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة| حريق هائل داخل الديكور الأساسى.. التفاصيل كاملة (خاص)

التهم حريق هائل الديكور الأساسي الذي يجرى بداخله تصوير مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والمقرر انطلاق أولى حلقاته منتصف شهر رمضان ويعرض حصريا على شبكة قنوات dmc بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الأصلية.

تفاصيل حريق ديكور تصوير جودر - ألف ليلة وليلة

وأكد مصدر من داخل فريق عمل المسلسل لـ"الدستور" أن فريق عمل المسلسل كان قد غادر الموقع قبل ساعات من اندلاع الحريق عقب ختام يوم التصوير في اللوكيشن، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء لموقع الحريق وتمت السيطرة على الحريق.

مصدر لـ"الدستور": حريق ديكور جودر كان هائلًا والحمد لله لم ينجم أى خسائر فى الأرواح

وأضاف المصدر: تبين أن النيران انتشرت بسرعة كبيرة خاصة أن الديكور مبني ومحمل بالأخشاب داخل الموقع، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق، والحمد لله لم ينجم أي خسائر في الأرواح.

وتابع المصدر: تم تأجيل تصوير المشاهد الداخلية لمدة أيام، لحين بناء ما تم إتلافه داخل الديكور من جديد، وسيتم استغلال هذه الفترة في تصوير بعض المشاهد الخارجية المتبقية.

أبطال مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.