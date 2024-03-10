مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل موعد عرض جودر- ألف ليلة وليلة

تتنوع مسلسلات رمضان 2024 بين ثقافي وتاريخي واجتماعي ويعد مسلسل جودر ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو مكون من "15 حلقة".

ويعد مسلسل جودر من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل جودر حول حكايات ألف ليلة وليلة، ويقوم جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

وبحسب ما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من المقرر أن يعرض مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة في رمضان 2024، في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وهو ينتمي إلى مسلسلات الشركة التي تعرض على 15 حلقة فقط.

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل جودر في النصف الأول من رمضان على شبكة قنوات ON وON drama، ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمي إلى مسلسلات رمضان 2024 التي تتكون مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة لياسر جلال من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل جودر

وخلال الأيام الماضية جرى إطلاق البرومو التشويقي لمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة لياسر جلال أنه ينجح بالفعل في جذب انتباه المشاهدين، وكذلك البوسترات الدعائية.

وطرحت منصة watch it بوسترات منفردة لأبطال العمل واتسمت الإبهار البصري، وذلك في إطار الحملة الترويجية للمسلسل، الذي يعد الأضخم إنتاجيًا ضمن مسلسلات رمضان 2024.

والمسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبد المغيث و إخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى- جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.