الثلاثاء 19 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

انتخابات إمبراطورية ميم لإدارة المنزل.. خالد النبوي ينفعل على أبنائه (فيديو)

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، انفعاله بشدة على أبنائه بعد أن عرضوا عليه إجراء انتخابات لاختيار مُدير المنزل، في خطوة يبدو أن مروان يُحاول الوصول لها تمهيدًا لامتلاك الصلاحيات التي تُمكنه من بيع المنزل لشركة الاستثمار العقاري التي تبحث عن الاستحواذ على المربع السكني الذي يعيش فيه مختار أبو المجد في المعادي.

وفي المشهد الذي جمع مختار أبو المجد وأولاده، أظهر المخرج الأبناء في الأعلى والأب يقف ناظرًا إليهم، فيما يُشير إلى قوة تجمعهم، وأخبروه أنهم يريدون اختيار مُدير للمنزل، فرد بأنه يجب أنه لا يجب أن يكون سواه مدير المنزل، ثم تفاجأ بطلبهم إجراء انتخابات على هذا المنصب، فرفض قطعًا، متساءلًا: "يعني أختلف معاكم؛ تدوّروا على أب غيري!".. فرد الأبناء بأن الإبوة شئ، والإدارة شئ آخر، وهو ما جعل مختار ينفعل بشدة مذكرًا إياهم بأنه أبيهم وأنه من يُنفق عليهم، وأنهم حينموا ينفقوا على أنفسهم فمن حقهم البحث عن الحرية التي يُريدون. ثم انصرف نحو غرفته غاضبًا لينام ويحلم بوصايا زوجته المتوفية له بشأن أبنائهم.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي خفيف، حيث منزل مختار أبو المجد في منطقة المعادي بالقاهرة، وهو الرجل الذي فقد زوجته تاركة له 6 أبناء، ويواجه متاعب كثيرة في تربيتهم.

أبطال مسلسل امبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، والتتر غناء النجم مدحت صالح، والعمل من إنتاج شركة "أروما ستوديوز"، ومن إخراج محمد سلامة.

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