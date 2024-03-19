تصدرت الفنانة حلا شيحا، بطلة مسلسل إمبراطورية ميم، عمليات البحث على محرك "جوجل" في النطاق الجغرافي لمصر، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، والذي يُذاع على الفضائية المصرية و CBC والحياة.

حلا شيحا بطلة مسلسل إمبراطورية ميم تتصدر "تريند جوجل" في مصر

وأوضحت حلا خلال البرنامج كواليس في حياتها الخاصة، وكيف كانت نشأتها، وكواليس ارتداء الحجاب، ثم النقاب.

دور حلا شيحا في مسلسل إمبراطورية ميم

وتحل حلا شيحا في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع النجم خالد النبوي، والذي يُعرض عبر قناة DMC في العاشرة و45 دقيقة مساءً، وتدور أحداثه في منطقة المعادي، حيث منزل أسرة مختار أبو المجد الذي توفيت والدته ويعيش في متاعب كبيرة بعد فقدانها، ويركز المسلسل على الدور الهام الذي يقوم به الأب من أجل أبنائه، خاصة وأنهم في مراحل عمرية مختلفة، كذلك الدور الكبير للأم، وكيف أصبحت الحياة صعبة على الأب حينما فقد زوجته، وباتت مهمته صعبة أن يقوم بدور الأب والأم معًا.

خالد النبوي يقع في حب حلال شيحا في "إمبراطورية ميم"

ويبدوا أن "مختار أبو المجد" الذي يؤدي دوره خالد النبوي، قد وقع في حب "مي" التي تؤدي دورها حلا شيحا، وجمعهما موقفًا واحدًا في رفض كلًا منها منزله في المعادي، حيث تحاول شركة استثمار عقاري أن تشتري كل المنازل الموجودة في المنطقة، وتقدم عروضًا مالية كبيرة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة النجم خالد النبوي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.