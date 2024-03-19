الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

حلا شيحا بطلة مسلسل إمبراطورية ميم تتصدر "تريند جوجل" في مصر

حلا شيحا ومنى عبد
حلا شيحا ومنى عبد الوهاب

تصدرت الفنانة حلا شيحا، بطلة مسلسل إمبراطورية ميم، عمليات البحث على محرك "جوجل" في النطاق الجغرافي لمصر، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، والذي يُذاع على الفضائية المصرية و CBC والحياة.

حلا شيحا بطلة مسلسل إمبراطورية ميم تتصدر "تريند جوجل" في مصر

وأوضحت حلا خلال البرنامج كواليس في حياتها الخاصة، وكيف كانت نشأتها، وكواليس ارتداء الحجاب، ثم النقاب.

دور حلا شيحا في مسلسل إمبراطورية ميم

وتحل حلا شيحا في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع النجم خالد النبوي، والذي يُعرض عبر قناة DMC في العاشرة و45 دقيقة مساءً، وتدور أحداثه في منطقة المعادي، حيث منزل أسرة مختار أبو المجد الذي توفيت والدته ويعيش في متاعب كبيرة بعد فقدانها، ويركز المسلسل على الدور الهام الذي يقوم به الأب من أجل أبنائه، خاصة وأنهم في مراحل عمرية مختلفة، كذلك الدور الكبير للأم، وكيف أصبحت الحياة صعبة على الأب حينما فقد زوجته، وباتت مهمته صعبة أن يقوم بدور الأب والأم معًا.

انتخابات إمبراطورية ميم لإدارة المنزل.. خالد النبوي ينفعل على أبنائه (فيديو)

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 8

ملخص أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. توتر داخل عائلة مختار أبو المجد

خالد النبوي يقع في حب حلال شيحا في "إمبراطورية ميم" 

ويبدوا أن "مختار أبو المجد" الذي يؤدي دوره خالد النبوي، قد وقع في حب "مي" التي تؤدي دورها حلا شيحا، وجمعهما موقفًا واحدًا في رفض كلًا منها منزله في المعادي، حيث تحاول شركة استثمار عقاري أن تشتري كل المنازل الموجودة في المنطقة، وتقدم عروضًا مالية كبيرة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نور النبوي يواصل التمرد ضد والده

هند البنا: مسلسل إمبراطورية ميم يُساهم في غرس القيم التربوية للأسرة من جديد

مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " ملخص الحلقة 7.. وبداية الصراع

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة النجم خالد النبوي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الثامنة إمبراطورية ميم الحلقة 8 الحلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثامنة من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

انتخابات إمبراطورية ميم لإدارة المنزل.. خالد النبوي ينفعل على أبنائه (فيديو)

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 8

مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " ملخص الحلقة 7.. وبداية الصراع

مسلسل إمبراطورية ميم.. شركة المقاولات تشن حربا على خالد النبوي وحلا شيحا

هند البنا: مسلسل إمبراطورية ميم يُساهم في غرس القيم التربوية للأسرة من جديد

مسلسل إمبراطورية ميم.. منى أبو المجد تنفعل على أحمد في الجامعة (فيديو)

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 8 .. وأبرز الأحداث

مسلسل إمبراطورية ميم.. أبناء مختار أبو المجد يصوتون لبيع المنزل (فيديو)

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء