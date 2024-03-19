مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9.. مختار يرفض انتقال السلطة إلى نجله مروان

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9.. تصاعدت الأحداث بشكل كبير خاصة بعد رفض مختار أبو المجد - خالد النبوي، فكرة انتقال السلطة إلى أحد أبنائه ليقينه بعدم كفاءتهم وافتقادهم للخبرة اللازمة لمثل هذه المهمة الصعبة.

وشهدت الحلقة، تطور علاقة مختار أبو المجد - خالد النبوي، ومي - حلا شيحة، ومازال يتقابل الثنائي ويتبادل نظرات الإعجاب لكن حتى الآن لم يصرح أحد منهم للآخر عن مشاعره.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 9

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.

المسلسل مأخوذ عن القصة القصيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها فى عمل سينمائي في السبعينيات بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل وكتابة السيناريو والحوار الكاتب والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة إمبراطورية ميم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والطفل ريمون توفيق، وغيرهم.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 10

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it فى تمام الساعة 06:05 مساء.