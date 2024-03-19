الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم ملخص الحلقة 8.. هل يقتنع "مختار أبو المجد" بإجراء الانتخابات؟

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

يترقب جمهور ومتابعي مسلسلات رمضان 2024 التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشاهدة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9 والتى تعرض حصريا على شبكة قنوات دي إم سي، بالتزامن مع عرضها على منصة واتش ات الرقمية.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 8

“الدستور” يرصد في السطور التالية ملخص أحداث الحلقة 8، وأبرزها مواجهة حادة بين مختار أبو المجد - خالد النبوي، وأبنائه خاصة عندما سأله مروان - نور النبوي، تفتكر يا بابا مين المفروض يدير البيت؟، ليرد مختار قائلا: أنا طبعًا.

ثم رد مروان : هنا بقا أنا أختلف مع حضرتك، عشان اللي المفروض يدير البيت هي القاعدة الشعبية يعني كلنا كده، ليتساءل مختار والقاعدة الشعبية هتدير البيت إزاي إن شاء الله؟.

ليرد مروان قائلا: بالانتخاب ؛ هنعمل انتخابات نزيهة ومتكافئة، العيلة هتختار فيها شخص تثق فيه عشان يدير أمورها، والاختيار هيبقى بالكفاءة مش بالأقدمية

 

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ومن ثم تعجب مختار قائلا انتخابات!! يعني اختلف معاكم تدوروا على أب غيري؟، وتحتدم المواجهة حيث يرد مروان - نور النبوي، على والده: “لا الأبوة دي حق فطري إحنا مبنتكلمش عن الأبوة فيه فرق بين الأبوة والإدارة”.

واختتمت الحلقة عندما قال مختار: آه وأعمل لروحي دعاية انتخابية بقى.. انتخبوني أنا مختار ابو المجد، أنا كنت بغطيك وانت صغير، وانتي شيلتك على كتفي وجريت بيكي للمستشفى، انتخبوني ده أنا بدفع آخر جنيه في جيبي على علامكم، انتخبوني ده انا بطلعها من بوقي واديهالكم.

وينتظر الجمهور اليوم فى الحلقة التاسعة تصاعد الأحداث وماذا يحدث داخل منزل مختار أبو المجد.

 

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مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 9

يبحث قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي عن مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل إمبراطورية ميم، واسم النجم خالد النبوي، إذ تصدّرت الحلقات السابقة والنجم خالد النبوي محركات البحث ومواقع التواصل المختلفة، خاصة منصة التغريدات القصيرة "X" المعروفة سابقًا بـ«تويتر»، بعدما شهدت العديد من الأحداث الدرامية المتصاعدة داخل أسرة مختار أبو المجد.

 

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC دراما خلال شهر رمضان عبر شاشة  قناة DMC الفضائية في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً،  ثم يُعاد في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح اليوم التالي بينما يجري عرض الحلقة في اليوم التالي على شاشة DMC دراما، في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، وإعادة عرضها في الـ 3:30 فجرًا، ثم في الثانية عشر ظهرًا.

 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، وهو مأخوذ عن القصة القصيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها فى عمل سينمائي في السبعينيات بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل وكتابة السيناريو والحوار الكاتب والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك.


ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

 

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، مجموعة كبيرة من الفنانين أمام النجم خالد النبوي منهم حلا شيحة، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، ليلى عزالعرب، نور النبوي، هاجر السراج، الهام صفي الدين، والأطفال آدم وهدان، ومنى زاهر، وريمون توفيق، والعمل من انتاج شركة أروما وإخراج محمد سلامة.

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