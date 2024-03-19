مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9.. نور النبوي ينشر الفوضى لإجبار والده على الانتخابات

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9.. تصاعدت الأحداث بشكل كبير داخل منزل مختار أبو المجد، خاصة بعد اتفاق مروان - نور النبوى مع اخواته على وضع خطة لإجبار مختار الموافقة على جميع مطالبهم.

مسلسل امبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 9

قام مروان - نور النبوي، بالاتفاق مع إخوته على وضع خطة شيطانية تؤدي إلى انتشار الفوضى في البيت وفي حياة والدهم مختار أبو المجد (خالد النبوي) لإجباره على إجراء انتخابات ديمقراطية يتم من خلالها نقل السلطة في أيدي أحدهم بدلًا من الأب، وهذا ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع Watch It.

خطة شيطانية للتحالف ضد والده

قام مروان أبو المجد (نور النبوي) خلال الحلقة التاسعة، بالتعاون مع إخوته بمحاصرة والدهم والضغط عليه، بوضع خطط شيطانية تجعله متورطًا في المشاكل بشكل دائم، فتهدده ابنته الكبرى بالزواج إذا لم يوافق على سفرها في بعثة بالخارج، وتدعى الابنة الصغرى إصابتها بحالة عصبية غامضة بصراخها المفاجئ في المدرسة، ثم اختفائها بعد ذلك من البيت، كما يختلق الجميع مشكلة مع أحد الجيران بسرقة كلبه، ما يجعله يبلغ عنهم الشرطة، وغيرها الكثير من المشاكل والمواقف المحرجة.

وترأس مروان حركة التمرد والمطالبة بإجراء الانتخابات، ويلقى موقفه صدىً كبير في البيت وتعاونًا من إخوته، فبرغم حبهم الشديد لوالدهم واحترامهم له، وبرغم رفضهم في البداية الوقوف في وجهه لتعاطفهم معه، إلا يتفقون مع مروان في النهاية، لما يعانونه من تحكمات الأب، التي زادت مؤخرًا بدافع الخوف عليهم من عواقب أفعالهم المتهورة، خاصة بعد وفاة والدتهم.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، والعمل الدرامي رؤية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة معاصرة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.