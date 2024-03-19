الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا يستعد لاستقبال جثامين الرهبان شهداء جنوب إفريقيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشفت مصادر كنسية عن استعدادات دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، لاستقبال جثامين  الثلاث رهبان شهداء دير  القديس مارمرقس بجنوب إفريقيا، لدفنهم بالدير.

 وأشارت المصادر الكنسية  في تصريحات لـ"الدستور"إلى أنه تم تجهيز مدفن خاص بالرهبان الثلاث الشهداء، والذين ترهبنوا في بداية طريق الرهبنة بدير الأنبا صموئيل قبل خدمتهم بدير جنوب إفريقيا.

 وأوضحت المصادر أن الأنبا باسيليوس رئيس الدير سوف يصلي  عليهم قبيل دفن الجثامين بدير الأنبا صموئيل المعترف، وستقام صلوات الثالث بالدير ذاته.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برسالة عزاء، إلى أهالي شهداء الرهبان الثلاث من دير جنوب إفريقيا، بعد استشهادهم.

 كما وجه رسالة عزاء إلى الأنبا أنطونيوس مرقس رئيس دير  القديس مار مرقس بجنوب إفريقيا، والأنبا باسيليوس رئيس دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وشارك في صلوات التجنيز عدد من أساقفة الكنيسة من بينهم الأنبا ارميا والأنبا دانيال والأنبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، صلوات تجنيز الرهبان الثلاثة شهداء دير جنوب إفريقيا، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك أهالي الرهبان في صلوات التجنيز التي تسبق نقل الجثامين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا.

وكان استشهد الرهبان الثلاثة، الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب مينا آڤا ماركوس، والراهب يسطس آڤا ماركوس، الأسبوع الماضي، خلال حادث اعتداء إجرامي على الدير بجنوب إفريقيا.

كما أقيمت يوم الأحد في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول في منطقة باركفيو بچوهانسبرج، صلوات تجنيز الرهبان الثلاثة الذين انتقلوا إثر حادث إجرامي يوم الثلاثاء الماضي داخل ديرهم دير القديسين مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، وهم:

- الراهب القمص تكلا الصموئيلي

- الراهب مينا آڤا ماركوس.

- الراهب يسطس آڤا ماركوس.

الراهب القمص تكلا الصموئيلي الراهب مينا آڤا ماركوس الراهب يسطس آڤا ماركوس الرهبان الثلاث الشهداء شهداء دير جنوب افريقيا

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