مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9.. أشقاء "نور النبوي" تخلوا عن دعمه (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024..

نشر الفنان نور النبوي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو من الحلقة 9 من مسلسل إمبراطورية ميم، والذي يقوم بدور مروان أبو المجد الابن الأكبر لمختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، وخلال المقطع قرر أشقائه انسحابهم وعدم دعمه في موقفه ضد والده.

مسلسلات شهر رمضان 2024

وقاطع أشقائه الطعام بقيادة الفريق المعارض من الأبناء المعارضين لوالدهم، إلا أنهم لم يواصلوا قرارهم ضد والدهم بمقاطعة الطعام بسبب "الجوع".

وعلق “نور النبوي” على مقطع الفيديو قائلًا: "حلفاء مروان ماقدروش يكملوا معاه الطريق وباعوه على طول".

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة العاشرة



تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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