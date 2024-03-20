الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لخوض أول لقاء له مع المدير الفني الجديد حسام حسن، عندما يواجه نيوزيلندا مساء الجمعة في بطولة كأس العاصمة.

"الدستور" علم بعض ملامح تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا، والذي قد يشهد بعض التغييرات وعلى رأسها وسط الملعب.

 تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة"، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش.

مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 

يأتي ذلك، بعد نقل البطولة من الإمارات، كما كان مخطط لها سلفا، فضلا عن تواجد المنتخب الوطني الأول في البطولة، تحت قيادة فنية جديدة للفراعنة للتوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، اللذين توليين المسئولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته من منصبه، بعد توديع منتخب مصر منافسات "كان 2023" الأخيرة مبكرا.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية، مواعيد هذه المباريات بشغف شديد، لرؤية اللاعبين على أرض الواقع وكيفية تعامل العميد معهم، في ظل غياب قائد الفريق محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن البطولة ومعسكر الفراعنة الحالي لأجندة شهر مارس الدولية.

مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 

الجمعة 22 مارس الجاري

منتخب مصر ونيوزيلندا الساعة 10 مساء.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة). 

السبت 23 مارس الجاري

كرواتيا وتونس الساعة 10 مساء.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة). 

الثلاثاء 25 مارس الجاري 

مباراة المركز الثالث والرابع.. الساعة 10 مساءً (ستاد القاهرة الدولي). 

الأربعاء 26 مارس الجاري

مباراة النهائي

الساعة 10 مساء.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

قائمة منتخب مصر لأجندة مارس الدولية وبطولة كأس العاصمة

  • حراسة المرمى.. محمد عواد ومحمد أبوجبل، والمهدي سليمان ومصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق، ومحمد حمدي ومحمد شكري، وأحمد حجازي ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام.
  • خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي، وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى شلبي.
  • خط الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحي، وعمر مرموش ومصطفى محمد، وأحمد عاطف ومحمد شريف.

بينما خلت القائمة من الثنائي حسين الشحات جناح الأهلي بسبب الإصابة، وقائد الفراعنة محمد صلاح.

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