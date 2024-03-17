هل يمنح "العميد" مصطفى شلبي فرصة المشاركة في كأس العاصمة الإدارية؟

وقع اختيار العميد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على مصطفى شلبي، لاعب الزمالك ليحل محل حسين الشحات، لاعب الأهلي الذي غادر معسكر الفراعنة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة بداعي الإصابة.

مصطفى شلبي والانضمام لأول مرة لمنتخب مصر

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء مصطفى شلبي للانضمام لمنتخب مصر، حيث سبق وأن ضمه إيهاب جلال.

إيهاب جلال لم يشرك مصطفى شلبي في أي لقاء للمنتخب، لكنه كان على دكة البدلاء في مباراة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية، وهى المباراة التي خسرها الفراعنة 1 – 4 وعلى إثرها تمت الاطاحة بإيهاب جلال من الجهاز الفني للمنتخب.

ماذا قدم مصطفى شلبي في الموسم الحالي؟

وفي الموسم الحالي لعب مصطفى شلبي مع الزمالك 10 مباريات لم يسجل سوى هدف يتيم، وصنع هدفين وهى موزعة كالتالي:

الدوري المصري

7 مباريات في بطولة الدور المصري الممتاز، وسجل هدفه الوحيد في شباك نادي سموحة في الأسبوع الرابع، وهي المباراة التي فاز بها الزمالك بنتيجة ثقيلة 5 – 1، وشارك لمدة 67 دقيقة.

كما أنه صنع الهدفين، الهدف الأول أمام نادي بيراميدز في الأسبوع الإفتتاحي، وهي المباراة التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ونزل مع بداية الشوط الثاني، والهدف الثاني أمام سموحة.

لم يلعب سوى مبارتين فقط كاملتين، المباراة الأولى كانت ضد نادي المقاولون العرب في الأسبوع الثاني، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والمباراة الثانية كانت ضد نادي البنك الأهلي في الأسبوع الثالث، وهي المباراة التي تغلب فيها الزمالك بنتيجة 2 – 1.

في حين تغيب عن 4 مباريات إما بسبب الاصابة أو عدم الجاهزية البدنية والفنية ضد أندية زد الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع السادس، ونادي مودرن فيوتشر في الأسبوع السابع، والمصري في الأسبوع التاسع، والإسماعيلي في الأسبوع الـ13.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولم يسجل كما أنه لم يصنع أي هدف.

وشارك شلبي في مباراتين فقط التسعين الدقيقة، المباراة الأولى كانت ضد نادي أرتا سولار 7 الجيبوتي في مباراة الإياب دور الـ 32، وهي المباراة التي حسمها الزمالك بنتيجة عريضة 4 – 1 ليتأهل إلى دور المجموعات، والمباراة الثانية كانت ضد نادي أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية، وفاز بها الزمالك بنتيجة 2 – 1.

بينما لم يشارك في 4 مباريات ضد أندية أبو سليم في الجولة الأولى، وأكاديمية سوار الغيني في الجولة الثانية، وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي في الجولتين الثالثة، والرابعة.

تبدو فرصة مصطفى شلبي في حجز مكانا في التشكيلة الأساسية في منتهى الصعوبة إذ يوجد في مركزه لاعبين لهما ثقل، وهما عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون سبور التركي.