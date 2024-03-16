السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير مغربية: مدرب منتخب مصر السابق مرشح لقيادة الوداد

الوداد
الوداد

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق قد دخل دائرة الترشيحات على إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي من أجل تولي تدريب الفريق خلفًا للتونسي فوزي البنزرتي.

وكان الوداد قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات هذا الموسم.

وعلى مستوى الدوري المغربي، يحتل الوداد المركز السادس برصيد 33 نقطة، مبتعدا عن المتصدر الجيش الملكي بفارق 22 نقطة.

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قد انضم إلى قائمة المدربين المتواجدين على طاولة إدارة الوداد لتولي قيادة الفريق المغربي.

وأشارت إلى أنه من المرجح حسم القرار خلال الاجتماع المحدد له 28 مارس الحالي.

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