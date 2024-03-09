السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الوداد يواصل نزيف النقاط بعد التعادل السلبي مع اتحاد تواركة

الوداد واتحاد تواركة
الوداد واتحاد تواركة

واصل فريق الوداد البيضاوي المغربي، نزيف النقاط بعد التعادل السلبي مع اتحاد تواركة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المغربي.

وسقط فريق الوداد البيضاوي للمرة الثانية على التوالي في فخ التعادل السلبي عقب تعادله في الجولة الماضية أمام نهضة الزمامرة.

واستهل فريق الوداد المباراة بصورة سيئة للغاية، بعد تعرض لاعبه أنس سرغات للطرد، وهو ما أثر على أداء أصحاب الأرض الذين فشلوا في تهديد مرمى الضيوف إلا في آخر دقائق المباراة.

وارتفع رصيد الوداد عند 33 نقطة ولم يعد أمامه سوى المنافسة على المركز الثالث على أمل التأهل للكونفدرالية في الموسم المقبل.

كما رفع فريق اتحاد تواركة رصيده عند 30 نقطة في المركز السابع.

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الوداد البيضاوي اتحاد تواركة مباراة الوداد واتحاد تواركة الدوري المغربي تعادل سلبي

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