الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عاجل|انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء الغرف التجارية؛ بهدف السيطرة على الأسواق وخفض الأسعار في أقرب وقت ممكن.

"الدستور" تحدث إلى أعضاء من الغرف التجارية؛ لمعرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط السوق بعد تسهيلات الحكومة في توفير الدولار والقضاء على السوق السوداء.

انخفاض تدريجي في الأسعار

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرق التجارية، إن الأسعار بدأت بالفعل في الانخفاض التدريجي بعد قرارات البنك المركزي، ولكن ستظهر بشكل واضح في الدورة الجديدة للسلع.

وأوضح "عز"، أنه مع دخول السلع المفرج عنها مؤخرًا من الموانئ للسوق؛ سظهر أثر القرارات الأخيرة للبنك المركزي، وإجراءات الحكومة لتوفير العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الغرف التجارية شكلت لجنة استثنائية مهتها متابعة أسعار السلع الغذائية وحجم المعروض على مستوي الجمهورية، وكذلك طرح السلع في المعارض.

نتائج القرارات الأخيرة تظهر خلال أسبوعين

ولفت إلى أنه سيكون هناك مؤشرات واضحه لانخفاض الأسعار الفترة المقبلة، بعد توافر الدولار وقرارات الحكومة بالإفراج عن السلع بالموانئ، وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وفي ذات السياق، قال أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن قرارات البنك المركزي والحكومة، الغرض منها توفير السيولة وفتح الاعتمادات والإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ، مشيرًا إلى أن الأسعار ستنخفض في غضون من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ولفت عضو غرفة الجيزة، إلى أن الدورة الجديدة للسلع ستبدأ في الأسبوع الثالث من رمضان ستشهد مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة، منوهًا بأن نسبة الانخفاض في أسعار السلع ستصل إلى 20%، مع دخول الدورة الجديدة للأسواق.

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