ملخص أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 9.. ومغامرات النبوي وأبنائه

انطلقت اليوم إعادة مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 9 للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، على قنوات DMC، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملخص أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 9

شهدت أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 9 للفنان خالد النبوي، أحداث متصاعدة بين مختار أبو المجد وأبنائه الست خلال أحداث الحلقة.

واتفق “مروان أبو المجد” والذي يقوم بدوره الفنان نور النبوي، مع أشقائه على محاصرة والدهم بالمشكلات حتي يوافق على إجراء انتخابات لمن يقود منزل امبراطورية ميم.

وبدأت الحلقة بخدعة من هاجر السراج والتي تقوم بدور “منى ” الأبنة الكبرى لمختار أبو المجد لمحاولة اقناعه بالموافقة على السفر للبعئة،حيث طلبت والدها للحضور بشكل فوري،للجامعة للتوقيع على إجراء إدراي ضدها لعدم سفرها،الإ أنها كانت تخطط مع زميل العمل"أحمد" لمحاولة إقناع والدها بالسماح لها بالسفر للبعثة الدراسية التي تريد المشاركة بها.

وتطورت الأحداث في الحلقة 9 من مسلسل إمبراطورية ميم بشكل سريع بين مختار أبو المجد وأبنائه الست الذي يمارسون حالة عصيان ضد للتأثير عليه للموافقة على إجراء انتخابات ديمقراطية بينه وبين ابنه مروان للوصول لقيادة المنزل وامبراطورية ميم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.