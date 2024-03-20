مسلسل إمبراطورية ميم.. حلا شيحا تفتح قلبها لـ خالد النبوي: مفتقدة الحب والحنان (فيديو)

شكت مي التي تقوم بدورها الفنانة حلا شيحا في مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9، من حالة وحدة وفقدان للحنان والحب تعيشها، وفشل زوجها السابق أن يمنحها هذا الإحساس.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9

جاء ذلك في لقاء جمعها مع مختار أبو المجد، الذي يؤدي دوره النجم خالد النبوي، داخل المركب السياحية التي يمتلكها، وفتحت قلبها له متحدثة عن واقع صعب تعيشه في ظل حضور طليقها باستمرار إلى منزلها، ومحاولة إقناعها ببيع المنزل.

جاء ذلك ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9، والتي شهدت تطورًا جديدًا في العلاقة بين مختار أبو المجد ومي، والذي كان مُغلقًا على نفسه منذ وفاة زوجته التي أنجب منها أبنائه الستة.

شركة الاستثمار العقاري تواصل محاولاتها لشراء منزل مختار أبو المجد ومي

ويواجه مختار أبو المجد ومي، وسكان آخرون في المربع السكني الذي يعيشون فيه في منطقة المعادي بالقاهرة؛ محاولات كثيرة من جانب شركة استثمار عقاري، تُحاول الاستحواذ على المربع السكني، ويعرض مالكها مبالغ مالية كبيرة من أجل شراء جميع المنازل، لكن مختار ومي وبعض الجيران يرفضون البيع للشركة، والتي هددت بأخذ خُطوات تصعيدية قِبلهم، وشن الحرب عليهم لإجبارهم على البيع، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومسلسل إمبراطورية ميم يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب؛ نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.