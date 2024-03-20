مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10.. هل يستجيب خالد النبوي لمطالب أبنائه؟

تُذاع اليوم الأربعاء، الحلقة العاشرة من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، وحلا شيحا وهاجر السراج، على قنوات dmc،وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10

توقع الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، خاصة بعد مغامرات الحلقة الماضية.

وتوقع عدد من متابعي مسلسل امبراطورية ميم على مواقع التواصل الإجتماعي، أن يستجيب مختار أبو المجد لمطالب أبنائه وينحاز لمطالباتهم بانتخابات لاختيار قيادة الامبراطورية والمنزل.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

وشهدت أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 9 للفنان خالد النبوي، أحداث متصاعدة بين مختار أبو المجد وأبنائه الست خلال أحداث الحلقة.

واتفق “مروان أبو المجد” والذي يقوم بدوره الفنان نور النبوي، مع أشقائه على محاصرة والدهم بالمشكلات حتي يوافق على إجراء انتخابات لمن يقود منزل امبراطورية ميم.

وبدأت الحلقة بخدعة من هاجر السراج والتي تقوم بدور “منى ” الأبنة الكبرى لمختار أبو المجد لمحاولة اقناعه بالموافقة على السفر للبعئة،حيث طلبت والدها للحضور بشكل فوري، للجامعة للتوقيع على إجراء إدراي ضدها لعدم سفرها،الإ أنها كانت تخطط مع زميل العمل"أحمد" لمحاولة إقناع والدها بالسماح لها بالسفر للبعثة الدراسية التي تريد المشاركة بها.

وتطورت الأحداث في الحلقة 9 من مسلسل إمبراطورية ميم بشكل سريع بين مختار أبو المجد وأبنائه الست الذي يمارسون حالة عصيان ضد للتأثير عليه للموافقة على إجراء انتخابات ديمقراطية بينه وبين ابنه مروان للوصول لقيادة المنزل وامبراطورية ميم.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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