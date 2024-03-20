مسلسل بابا جه الحلقة 9.. نسرين أمين تشك فى أكرم حسني بسبب غيابه عن المنزل

مسلسلات رمضان 2024..

بدأت الحلقة 9 من مسلسل بابا جه، بمواجهة غير مباشرة بين نسرين أمين "ولاء" وزوجها أكرم حسني "هشام"، بدأت تتحدث إليه وتلمح له عن شكها فيه وعن طريقة عمله وغيابه عن المنزل، بعد أن عرفت أنه يتحدث إلى نهى الشيمي والدة الطفل زياد، والتي تلعب دورها فريال يوسف، حيث تقترب "ولاء" من معرفة أسرار هشام وأسباب كذبه عليها.

مسلسل بابا جه تفاصيل أحداث الحلقة 9

وضمن أحداث الحلقة 9 من مسلسل بابا جه، يواجه هشام مهمة جديدة وفريدة من نوعها كأب للإيجار، حيث أصبح في مهمة جديدة كأب لخالد الذي يقاربه في العمر- الذي يلعب دوره أحمد ويظهر كضيف شرف- ولكن والده متوفي وكانت طلباته طفولية وغريبة.



مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة 10 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء.



مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

كما تعرض الحلقة 10 من مسلسل بابا جه على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث قصة مسلسل "بابا جه" في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا.

يتعرض أكرم حسني خلال أحداث المسلسل إلى العديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.