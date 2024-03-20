موعد اعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة 9 وقنوات العرض

شهدت الحلقة 9 من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسنى ونسرين أمين، مغامرات جديدة، بظهور الفنان أحمد أمين، والفنان محمد جمعة، كضيوف شرف، حيث يقابلان هشام الذي يقوم بمهمة جديدة لـ"بابا جه".

مسلسل بابا جه مواعيد اعادة الحلقة 9

إعادة مسلسل بابا جه الحلقة 9، على قناة DMC الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، أما بالنسبة لقناة dmc دراما يُعرض الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 9

مهمة جديدة واجهت هشام، الذي يلعب دوره أكرم حسني، في الحلقة 9 من مسلسل بابا جه، حيث يجد هشام نفسه أبًا لـ “خالد”، والذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين، حيث يظهر ضيف خاص، ويعتبر في نفس سن "هشام" تقريبًا ولكنه قام بتأجيره ليكون له أبًا.

ويطلب خالد من هشام طلبات غريبة، منها أن يتعلم ركوب الدراجات وأن يقوم باستخدام الجرس، وتعجب هشام من هذا الطلب ولكن قام بمحاولة تعليمه، وفي النهاية لم يتعلم ركوب الدراجة ولكن أخذ مقود الدراجة وتعلم أن يستخدم جرس الدراجة.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة 10 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.