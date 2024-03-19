مسلسل بابا جه الحلقة 9.. أحمد أمين يستأجر أكرم حسني ليكون أبا له

مهمة جديدة تواجه هشام، الذي يلعب دوره أكرم حسني، في الحلقة 9 من مسلسل بابا جه، حيث يجد هشام نفسه أبًا لـ “خالد”، والذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين، حيث يظهر ضيف خاص، ويعتبر في نفس سن "هشام" تقريبًا ولكنه قام بتأجيره ليكون له أبًا.

مسلسل بابا جه تفاصيل أحداث الحلقة 9

يطلب خالد من هشام طلبات غريبة، منها أن يتعلم ركوب الدراجات وأن يقوم باستخدام الجرس، وتعجب هشام من هذا الطلب ولكن قام بمحاولة تعليمه، وفي النهاية لم يتعلم ركوب الدراجة ولكن أخذ مقود الدراجة وتعلم أن يستخدم جرس الدراجة.

مسلسل بابا جه ملخص الحلقة 8

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8، موقف محرج حيث قامت دارين بعمل موقف يحرج أكرم حسني أمام زميله الذي أخذ مكانه في الفندق الذي كان يعمله به، وفتحت المكبر الصوتي قائلة: "بابا عايز يكلمك.. ورد كريم فهمي قائلا: "أيوة يا هشام دارين قالتلي علي الفلوس الزيادة الي أنت طلبتها"، وبعدها حاول هشام أن يبرر الموقف الذي وقع به.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.





مسلسل بابا جه مواعيد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة 10 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.