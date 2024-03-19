الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه.. ملخص أحداث الحلقة 8

بابا جه
بابا جه

يعرض اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، والذي يناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



تفاصيل أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8

 

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8، موقف محرج حيث قامت دارين بعمل موقف يحرج أكرم حسني أمام زميله الذي أخذ مكانه في الفندق الذي كان يعمله به، وفتحت المكبر الصوتي قائلة: "بابا عايز يكلمك.. ورد كريم فهمي قائلا: "أيوة يا هشام دارين قالتلي علي الفلوس الزيادة الي أنت طلبتها"، وبعدها حاول هشام أن يبرر الموقف الذي وقع به.

وضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8 ، ذهبت نسرين أمين "ولاء" إلى ياسر ابن عمة زوجها أكرم حسني لتسأله عن السر وراء اختفاء العربية وتأجيرها لدار أيتام أمل المستقبل، وأنها بحثت في أكثر من مكان ولم تجد دارا بهذا الاسم.

 

اقرأ ايضا

مسلسل بابا جه الحلقة 8.. دارين تستغل هشام للتوصل إلى مكان للاختباء داخل الفندق

 


مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 9

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة الثامنة

مسلسل بابا جه.. كوميديا رمضانية تناقش قضايا أسرية ودروسًا حياتية (تحليل بيانات)


قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، لافينين نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

مسلسل بابا جه بابا جه موعد عرض بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه موعد عرض مسلسل اكرم حسني مسلسل أكرم حسني أكرم حسني قنوات عرض بابا جه قنوات عرض مسلسل بابا جه موعد مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة من بابا جه بابا جه الحلقة الثامنة بابا جه الحلقة 9 الحلقة 9 من مسلسل بابا جه الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة الثامنة

بابا جه الحلقة 8.. دارين تنتقم لأكرم حسنى من مدير الفندق بثعبان بلاستيكى

مسلسل بابا جه الحلقة 8| مدير الفندق يكشف وظيفة أكرم حسنى فى الحفلة: "الدادا هشام"

مسلسل بابا جه الحلقة 8.. دارين تستغل هشام للتوصل إلى مكان للاختباء داخل الفندق

بابا جه الحلقة 8.. موقف محرج لهشام أمام مدير الفندق الذى كان يعمل به

مسلسلات رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس مسلسل "بابا جه"

مسلسل بابا جه الحلقة الثامنة.. نسرين أمين تحاول كشف الحقيقة وراء تأجير العربية

بابا جه الحلقة الثامنة.. دارين ترسم "ميكي ماوس" على وجه أكرم حسني

الأكثر قراءة

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

موعد صلاة عيد الفطر 2024.. اعرف عدد أيام إجازة العيد للموظفين

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251