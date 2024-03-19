مسلسل بابا جه.. ملخص أحداث الحلقة 8

يعرض اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، والذي يناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.





تفاصيل أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8، موقف محرج حيث قامت دارين بعمل موقف يحرج أكرم حسني أمام زميله الذي أخذ مكانه في الفندق الذي كان يعمله به، وفتحت المكبر الصوتي قائلة: "بابا عايز يكلمك.. ورد كريم فهمي قائلا: "أيوة يا هشام دارين قالتلي علي الفلوس الزيادة الي أنت طلبتها"، وبعدها حاول هشام أن يبرر الموقف الذي وقع به.

وضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8 ، ذهبت نسرين أمين "ولاء" إلى ياسر ابن عمة زوجها أكرم حسني لتسأله عن السر وراء اختفاء العربية وتأجيرها لدار أيتام أمل المستقبل، وأنها بحثت في أكثر من مكان ولم تجد دارا بهذا الاسم.

اقرأ ايضا



مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 9

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.



قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، لافينين نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.