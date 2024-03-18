الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بابا جه الحلقة 8| مدير الفندق يكشف وظيفة أكرم حسنى فى الحفلة: "الدادا هشام"

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8 بطولة أكرم حسني موقفا محرجا لهشام من مدير الفندق الذي حل مكانه قبل ترك وظيفته، حيث إنه اكتشف وظيفتة كأب للإيجار، قائلا: "أقولك يا دادا ولا يا إي، وطول عمرك بتخلينا نفكر برة الصندوق بس شغلك الجديد خلاك سيبت الصندوق خالص، أنا كدا خلصت حفلة هشام يلا نشوف حفلتنا".

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8

وشهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8 اتفاقا بين دارين ابنه كريم فهمي في المسلسل وهشام "أكرم حسني" أن تحترمه في الفندق أمام زملائه القدامي مقابل أن يخبرها بمكان في الفندق، لا يستطيع أحد أن يراها فيه ولا تغطيه كاميرات الفندق، فأخبرها بوجود مخزن بجوار مسرح الفندق.

واتفقت دارين مع هشام على أن يخبرها بمكان في الفندق، لا يستطيع أحد أن يراها فيه ولا تغطية كاميرات الفندق، فأخبرها بوجود مخزن بجوار مسرح الفندق، حتي تستطيع تخبئة زميلتها نورا التي تنمرت عليها في الحلقة 7 السابقة، وبعدها اعتذرت دارين لنورا.

مسلسل بابا جه الحلقة 8.. دارين تستغل هشام للتوصل إلى مكان للاختباء داخل الفندق

بابا جه الحلقة 8.. موقف محرج لهشام أمام مدير الفندق الذى كان يعمل به

أحداث مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جه قضية مهمة في المجتمع، خاصة بعد أن يخضع الأب اللا مبالاة بعد ترك الوظيفة، ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيما ضرورية فى مجتمعنا، خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

ويناقش المسلسل من خلال البطل أكرم حسني علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

يعرض  مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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بابا جه الحلقة 8.. موقف محرج لهشام أمام مدير الفندق الذى كان يعمل به

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