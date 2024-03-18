مسلسل بابا جه الحلقة 8.. دارين تستغل هشام للتوصل إلى مكان للاختباء داخل الفندق

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بابا جه الحلقة 8.. اتفقت “دارين” ابنه كريم فهمي وهشام "أكرم حسني"، على احترامه امام زملائه في الفندق، مقابل إخبارها بمكان في الفندق، لا تغطيه كاميرات المراقبة ولا يمكن لأحد رؤيتها فيه، فأخبرها بوجود مخزن بجوار المسرح تنطبق عليه تلك المواصفات.

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8

وأحرجت “دارين” أكرم حسني أمام زميله الذي أخذ مكانه في الفندق الذي كان يعمله به، وفتحت مكبر الصوت خلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8، قائلة: “بابا عايز يكلمك”، ورد كريم فهمي: "أيوة يا هشام دارين قالتلي علي الفلوس الزيادة اللي أنت طلبتها"، وبعدها حاول هشام أن يبرر الموقف الذي وقع به.

أحداث مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، مناقشة قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

وتدور أحداث المسلسل حول علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

يعرض مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.