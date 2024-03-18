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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 8

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه الحلقة 8.. تدور أحداث الحلقة حول عدد من القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية يُقدمها أبطال العمل بقيادة الفنان أكرم حسني.

 

مسلسل بابا جه الحلقة 7

ظهر الفنان كريم فهمي ضيف شرف مسلسل بابا جه الحلقة 7 بطولة أكرم حسني، حيث يؤدي دور رجل ثري يحتاج اب مرافق لابنته في رحلة تستغرق ثلاث أيام.

وانفصلت ولاء "نسرين أمين" من عملها بالمدرسة، بعد اتهامها بتنظيم حفلة سرية للطلاب، بعدما اخبر "ياسر" الطلاب أثناء تواجده في الحفلة انه قريب زوج ميس ولاء.

 وبدأت "نسرين أمين "ولاء زوجة أكرم حسني، شكوك حول طبيعة عمل هشام، الذي يلعب دوره أكرم حسني، وتحاول تفتيش هاتفه المحمول، ولكنها حتى نهاية الحلقة لم تكتشف الحقيقة وهذا ما نشاهدة في حلقة اليوم.

 

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 7: هشام في رحلة مع ابنة كريم فهمي

مسلسل بابا جه الحلقة 7.. أكرم حسنى فى ورطة وكريم فهمى ضيف شرف

 


مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 8

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة اتاسعة  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7:45.

 

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قنوات عرض مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة

يعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، علي قناة Dmc، ويعاد علي قناة Dmc drama، ويعرض أيضًا علي منصة واتش أت الرقمية.


قصة مسلسل بابا جه

يناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة، مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات الضائقة وعلاقة الأبناء بالاباء.


ابطال مسلسل بابا جه

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، ولافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، سليم مصطفي  تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

 

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