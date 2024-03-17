الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بابا جه الحلقة 7.. أكرم حسني في ورطة وكريم فهمي ضيف شرف

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن مهمة جديدة سيلعب خلالها دور الأب لابنة سعد بيه (كريم فهمي) وسيسافر معها 3 أيام خارج القاهرة، ولكنه يجد نفسه في تحدي مع طفلة مزعجة، تضايق الأطفال وتتنمّر على صديقاتها وعليه أيضًا، ولكن المفاجأة كانت في أن المبيت في الفندق الذي كان يديره هشام (أكرم حسني)، فكيف سيتعامل مع الأمر.

 

تفاصيل أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 7

كما سمعت ولاء (نسرين أمين) مكالمة هاتفية بين هشام ونها (فريال يوسف) وعلى الرغم أنها لم تعرف أنها نها والدة زياد (مصطفى سليم) إلا أنها أدركت بأن زوجها يخونها، وحاولت فتح هاتفه أكثر من مرة وهو نائم، ليصبح هشام أمام أزمة جديدة مع زوجته.

مواعيد عرض وقنوات مسلسل بابا جه

يُعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني على قناة DMC فى تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.
 

أبطال مسلسل بابا جه 

مسلسل بابا جه يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 

قصة مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟

 

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