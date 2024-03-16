مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. سيد رجب يتعاون مع رزق وتامر نبيل يبلغ عن كرارة

انتهت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 على مشهد تعطيل “يحيي” لشقيقه “ياسين” بعد زيارتهم في منزلهم، وهو الأمر الذي أثار فضول الجمهور لمعرفة الأحداث المقبلة للعمل الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

حرصت “سامية حلويات” ميرنا جميل على تخبأة “ياسين” أمير كرارة في منل أسرتها، واستخدم الأخير اسم مستعار حتى لا يعرفه أحد، وعمل في احد الصيدليات، واستطاع التأقلم في المنطقة واحبه جميع أهالي المنطقة.

وظهر “فاروق” أمام مقبرة عمه “محمود الرفاعي” باكيًا عما حدث له، وانه افتقده كثيرًا خاصة وانه هو من قام بتربيته بعد وفاة والده خلال طفولته، وتحدث معه أمام قبره وعده بأنه سيأخذ بالثار ممن قتله، ليظهر عمه “عبد الحميد” سيد رجب من خلفه، ويطلب منه التعاون معه لمعرفة القاتل الحقيقي وأخذ ثار شقيقه، ويوفق “فاروق” على هذا الأمر.

نجح “ياسين” في الوصول إلى اسرته بالمنزل الجديد الذي يقطنون فيه بعد طرد فاروق لهم، وساعدته في هذا الأمر اخته “جمالات” رحاب الجمل، و “سامية” ميرنا جميل، وانتظرته بالأسفل حتى ينتهي من الزيارة ويغادران سويًا، ليتفاجأ الجميع بمجيء “يحيي” تامر نبيل والذي رفض أن يستقبل “ياسين” وأبلغ عنه الشرطة، ورفض مغادرته للمنزل، قبل وصول الشرطة وإلقاء القبض عليه، وانتهت الحلقة على هذا المشهد ومن المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة 7 من المسلسل نجاح “ياسين” في الهروب من الشرطة وشقيقه “يحيي”.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يهمك أيضا..