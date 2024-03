مسلسلات رمضان 2024

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7، حيث ظهرت بعض الملامح وضحت أمور كانت غامضة في الحلقة السابقة، والعمل يخوض بطولته النجم أمير كرارة بمشاركة نخبة من الفنانين.

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 7

بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك، والذي صدم الجميع بمشهد وفاة “سيد” والد “فاروق” احمد رزق، والذي تعرض لمخاطر حفر مقبرة أثرية لاستخراج قطع اثار، لتجارتهم في الأثار منذ مراهقتهم وهي “محمود” أحمد فؤاد سليم والد “ياسين” أمير كرارة، و “سيد” والد فاروق، وعبد الحميد الذي يجسده الفنان سيد رجب.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. سيد رجب يكتشف خدعة والد كرارة المدبرة لوفاة شقيقه

وتفاجا “عبد الحميد” سيد رجب بعد اكتشافه لخدعة شقيقه “محمود” بعدما قرر أن يقوم بـ “قرعة” لمعرفة من سيقوم بعملية حفر المقبرة، وذلك من خلال اختيار كل شخص عصا خشبية صغير، والعصا المكسورة هي التي تجعل صاحبها يقوم بالمهمة، ولكن الفاجأة كانت أن كل العصا مكسورة، ليجعل احد اشقاؤه “عبد الحميد وسيد” يقومون بالمهمة دونه، وهو ما اثار غضب “عبد الحميد” بعد وفاة “سيد” دون الافصاح عن تفاصيل ما حدث بعد ذلك.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. سيد رجب يكتشف خدعة والد كرارة المدبرة لوفاة شقيقه



مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة

يعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال الشهر الكريم على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي تدور حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.