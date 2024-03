مسلسل بيت الرفاعي| موعد عرض الحلقة 7: تعرض ياسين للغدر

ينتظر الجمهور عرض الحلقة السابعة من مسلسل بيت الرفاعي بلهفة شديدة، بعدما تصاعدت أحداثه خلال الحلقة 6 أمس، وتحقيقها نسب مشاهدات عالية على قناة أون ومنصة واتش إت.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7

يذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 مساء اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.



تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

قام “يحيي” تامر نبيل، بحجز غرفة في فندق مؤقتًا ليقطن فيها برفقة شقيقته “رقية” والدتهما “ليلى” صفاء الطوخي، وذلك بعد طرد فاروق لهم من منزلهم، واعتذر “يحيي” لوالدته وشقيته لما بدر من فاروق، وأنه سوف يبحث عن منزل جديد وسوف يقطنون في الفندق مؤقتًا، وقام بسب شقيقه “ياسين” الذي تسبب في كل هذا بسبب قتله لوالده في اعتقاده، لتنفعل والدته عليه وتحذره بأن يتحدث عن شقيقه مرة أخرى بهذه الطريقة.

تفاجأت “هند” ايناس كامل بعد سماعها لزوجها “صلاح” أحمد عبدالله، وهو يتحدث مع “فاروق” أحمد رزق، ليبلغه بكل تحركات طليقها “ياسين” أمير كرارة، ويحرضه على إبلاغ الشرطة على مكانه لإلقاء القبض عليه، لتعنفه “هند” بشدة، واتهمته بإنه يريد إيذاء والد ابنتها، ليرد عليها “صلاح” بإنها غاضبة بسبب أنه ما زالت تحبه، ولكنه قاطعته بأنها تحترمه لأنه ما زال والد ابنتها، وحذرته بالابتعاد عنه، وان لا يحضر هدايا لابنتها مرة أخرى.

ودخلت “هند” لغرفة ابنتها “حبيبة”، لتجدها تحاول النوم، فحاولت والدتها ان تلعب معها، ولكنها ما زالت حزينة بسبب ابتعاد والدها عنها، واعربت عن فقدانها له، وحرصت “هند” على طمأنة ابنتها بأن “ياسين” ابتعد فقط لانه مسافر وسووف يعود قريبًا، فطلبت ابنتها منها ان تتصل به، وبالفعل قامت بالاتصال به واخبرته أن ابنته تفتقده كثيرً وهو ما احزن “ياسين” وحاولت “صباح” ميرنا جميل من الجهة الأخرى تهدأته، وطلبت منه أن يرمي هاتفه حتى أن لا يكون مراقب من قبل الشرطة ويستطعن الوصول إليه.

ذهبت “جمالات” رحاب الجمل إلى “فاروق” لتعنفه لما بدر منه وطرد العائلة من منزلهم، ولكنه يحذرها بان تخرج من المنزل قبل أن يتطاول عليها ويقتلها، ولكنها تصر على تعنيفه، فيضربها ويطردها، ويؤكد لها بأنه سوف يقتل شقيقهم “ياسين” اليوم، وحرصت دنيا المصري خطيبة “فاروق” على أن تحاول تهداته ولكنها تفشل للمرة الثانية.



قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السابعة

يعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 وطوال الشهر الكريم الجاري على قناة ON، كما يعرض على قناة ON دراما بعد العرض الأصلي بساعتان، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور احداث مسلسل بيت الرفاعي حول الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.