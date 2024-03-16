الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. تشابك بالأيدي بين فاروق وياسين وهروب الأخير

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

تواصل الحلقة السادسة من مسلسل بيت الرفاعي تصاعد احداثها، والتي تشهد اللقاء الأول بين ابناء العم “فاروق” أحمد رزق، و“ياسين” أمير كرارة، وتحمل العديد من المفاجآت.

 

  مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

أصر “ياسين” على الدخول إلى منزل عائلته لمقابلة “فاروق” ولكنه تفاجأ بضربه على رأسه افقدته وعيه، ليفيق ويجد فاروق أمامه يعنفه لقتله لوالده، فيحاول “ياسين” ان يوضح الأمر له بأنه لم يقتل والده وان هناك سوء تفاهم، وطالبه بأن يساعده ليجدوا القاتل الحقيقي، ولكن يستمر “فاروق” في تهديده بالقتل.

 

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. أحمد رزق يضرب رحاب الجمل ويهددها بالقتل

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ينفعل “ياسين” على ابن عمه “فاروق” فيتشابكوا بالأيادي بشكل عنيف، ويضرب “ياسين” ابن عمه ضرب مبرح يفقده وعيه، وينجح في الهروب مرة أخرى، ويعلم “جمالات” رحاب الجمل بما حدث، ويطلب منها الاطمئنان على اسرته.

 

وتقرر “سامية حلويات” ميرنا جميل، مساعدة “ياسين” للمرة الثالثة، فتساعده للاختباء عند أحد افراد عائلتها دون معرفة أي شخص حتى لا يستطيع أحد الوصول إليه.

 

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7

يعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال الشهر الكريم، وتذاع الحلقة 7 غدا الاحد على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

 تدور أحداثه حول الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.

 

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