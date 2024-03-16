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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"الأيام دي محتاجة صبر".. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "مليحة"

جريدة الدستور

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة +DS المنتجة لمسلسل مليحة، البرومو الرسمي للعمل، المقرر انطلاق أولى حلقاته يوم 16 من شهر رمضان الجاري.

 

وتضمن البرومو الرسمي لمسلسل مليحة مشاهد أكشن وتفجيرات بالإضافة إلى نزوح وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم ومنازلهم، وظهر الفنان دياب بدور الضابط أدهم والذي قال: “الأيام دي محتاجة صبر”.

 

يذكر  أن القائمين على مسلسل مليحة، استعانوا بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية التي يتولاها شقيقه المخرج عمرو عرفة، وذلك لسرعة الانتهاء من أكبر عدد من الحلقات مع بدء العرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على قنوات dmc وcbc والحياة ومنصة watch it، وانتهت المؤلفة رشا الجزار من تسليم حلقات المسلسل بالكامل.

 

مسلسل مليحة يدعم القضية الفلسطينية، حيث تدور أحداثه حول قصة فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

 

وخلال أحداث مسلسل مليحة تنشأ بين مليحة والضابط أدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.

 

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

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