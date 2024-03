مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. إيناس كامل تعنف أحمد عبدالله بسبب كرارة

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والذي حقق نجاح كبير منذ عرضه على قناة أون ومنصة “واتش إت” ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجاري.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

تفاجأت “هند” ايناس كامل بعد سماعها لزوجها “صلاح” أحمد عبدالله، وهو يتحدث مع “فاروق” أحمد رزق، ليبلغه بكل تحركات طليقها “ياسين” أمير كرارة، ويحرضه على إبلاغ الشرطة على مكانه لإلقاء القبض عليه، لتعنفه “هند” بشدة، واتهمته بإنه يريد إيذاء والد ابنتها، ليرد عليها “صلاح” بإنها غاضبة بسبب أنه ما زالت تحبه، ولكنه قاطعته بأنها تحترمه لأنه ما زال والد ابنتها، وحذرته بالابتعاد عنه، وان لا يحضر هدايا لابنتها مرة أخرى.

ودخلت “هند” لغرفة ابنتها “حبيبة”، لتجدها تحاول النوم، فحاولت والدتها ان تلعب معها، ولكنها ما زالت حزينة بسبب ابتعاد والدها عنها، واعربت عن فقدانها له، وحرصت “هند” على طمأنة ابنتها بأن “ياسين” ابتعد فقط لانه مسافر وسووف يعود قريبًا، فطلبت ابنتها منها ان تتصل به، وبالفعل قامت بالاتصال به واخبرته أن ابنته تفتقده كثيرً وهو ما احزن “ياسين” وحاولت “صباح” ميرنا جميل من الجهة الأخرى تهدأته، وطلبت منه أن يرمي هاتفه حتى أن لا يكون مراقب من قبل الشرطة ويستطعن الوصول إليه.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7

تعرض الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي غدًا الأحد قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداثه حول الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.

