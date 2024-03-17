مسلسل سر المسجد الحلقة 7.. سيف وأصدقائه يعثرون على رمز من الرموز المفقودة

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل سر المسجد من خلال اكتشاف غلباوي أن الرمز المزيف الذي وضعه لإسقاط سيف وياسين وشروق ليس حقيقيًا.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 7

اجتمع الشيخ صلاح وياسين وسيف مرة أخرى بعد ايجاد الرمز حيث اكشف أن الرمز الذي تم ايجاده يشير للزينة أثناء الذهاب للمسجد، واستشهد الشيخ صلاح بآية من القرآن الكريم:"يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".

واكتشف سيف أنه لا يتذكر اي شي عن فرئض الصلاة، نتيجة سرقة غلباوي للرموز وقال له الشيح صلاح إنه سيتمكن من التذكرة مرة أخري عقب ايجاد جميع الرموز.

وشرح صلاح أن الصلاة ركن من اركان الإسلام الخمسة، وانتهت الحلقة بسؤال حبيبة عن الصلاة الجهرية التي تقع بين صلاتين سريتين.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهمافيهذه الرحلة التعليمية يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 8

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.