الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

على خطى الحلقة 6 من سر المسجد.. كيفية تعليم الأطفال عدم الخوف من المرتفعات

سر المسجد
سر المسجد

تناولت أحداق الحلقة 6 من مسلسل سرالمسجد، خوف حبية من الأمان المرتفعة عندما كنت تبحث عن مجموعة من الكتب في مكتبة ولادها أيمن، وذلك للبحث عن أخيها سيف الذي داخل تطبيق الصلاة في العالم الافتراضي.، حيث أنها تحاول الوصل اليها من خلال تلك الكتب.

ونستعرض في التقرير التالي بعض الطرق لتدريب الأطفال على عدم الخوف من الأماكن العالية:

1. التعريف بالموقف: شرح للطفل ما هي الأماكن العالية وأنها آمنة إذا تم التصرف بحذر.

2. التدريب التدريجي: بدءًا من الأماكن القليلة الارتفاع ثم زيادة الارتفاع تدريجيًا بمرور الوقت.

3. الدعم والتشجيع: تشجيع الطفل وتقديم الدعم النفسي والإيجابي أثناء تخطي خوفه.

4. اللعب: استخدام اللعب والألعاب التي تتضمن الصعود والهبوط لبناء ثقة الطفل تجاه الأماكن العالية.

5. النموذج الإيجابي: عرض سلوك غير خائف تجاه الأماكن العالية كنموذج للأطفال لمحاكاته.

6. التعامل مع الخوف بشكل هادئ: عرض الهدوء والثقة أثناء تحدي الأطفال لخوفهم وعدم تحفيزهم على الهلع.

7. الاستفادة من الفرص: توفير الفرص للطفل لتجربة الأماكن العالية بطريقة آمنة وتوجيههم لتخطي خوفهم.

باستخدام هذه الطرق، يمكن تدريب الأطفال على التغلب على خوفهم من الأماكن العالية وبناء ثقتهم تدريجيًا.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.
 

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