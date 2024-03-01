مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تشارك بـ4 مسلسلات للأطفال

تشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بـ4 مسلسلات خاصة بالأطفال في موسم مسلسلات رمضان 2024.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على الاهتمام بالطفل، واهتمامها بكافة فئات الجمهور، وكذا بالعديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية الهامة على كافة الأصعدة.

وحرصت الشركة المتحدة على تقديم العديد من القيم والمبادئ من خلال هذه المسلسلات، بطريقة بسيطة وممتعة تجذب الطفل وتحترم عقله.

وتتضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "نورة"

وهو مسلسل أطفال أنيميشن "نورة" في موسم مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it" الرقمية، والمسلسل من المقرر أيضًا أن يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية في موسم مسلسلات رمضان 2024.

أما عن قصة مسلسل "نورة" فهي تدور حول الفتاة الصغيرة التي تبحث عن أهدافها وتريد تحقيقها، وأثناء ذلك يساعدها والداها من خلال تشجيعها وتقديم الدعم لمواجهة أي فشل أو خسارة.

وخلال أحداث مسلسل "نورة" تقع العديد من الأحداث التشويقية البسيطة التي توضح كيفية مساعدة الأطفال على التغلب على الخوف من الفشل.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "سر المسجد"

من المقرر أن يعرض كذلك مسلسل الأطفال الأنيميشن "سر المسجد" وذلك في موسم مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it" الرقمية.

ومسلسل "سر المسجد" ينتمي إلى المسلسلات الدينية الموجهة للأطفال وهو مسلسل رسوم متحركة، يظهر تعاليم الدين السمحة والتربية الدينية السليمة للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد، كذلك يقدم المسلسل حلولًا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال مثل السرقة والتنمر وغيرها من المشكلات.

ومن جهته نشر حساب "واتش إت" على انستجرام، برومو المسلسل، وكتب عليه تعليق: "سيف معندوش اختيارات ولازم يكمل المغامرة لآخرها.. انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد"، كما كشفت المنصة عن أسماء الشخصيات التي ستظهر في المسلسل، ومنها: " ياسين، سيف، حبيبة، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها".

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "نور والكوكب السعيد"

كذلك من المقرر أن يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الأطفال الأنيميشن "نور والكوكب السعيد" وذلك على منصة "watch it" الرقمية.

ومسلسل "نور والكوكب السعيد" من بطولة الفنانة ويزو، الفنان أحمد جمال سعيد، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة نور قدري، الفنانة شيماء شعلان، الفنانة شكران حسين، الفنان حسين القناوي، الفنانة فيروز طارق.

ومن جهتها كانت قد علقت منصة "watch it" على برومو مسلسل "نور والكوكب السعيد" على إنستجرام قائلة: "4 أبطال في مواجهة خطر كبير بيهدد كوكبنا، انتظروا مسلسل نور والكوكب السعيد".

ومسلسل "نور والكوكب السعيد" من تأليف الدكتورة نهى عباس، سيناريو عمرو الطاروطي، أشعار عبدالمنعم حسين، إخراج محمد ضاحي وشريف حسين، والتتر غناء وألحان مصطفى قمر، وكلمات محيي حوار، والأغاني في الحلقات والموسيقى التصويرية ألحان وتوزيع إبراهيم الطرابيشي، غناء كورال أطفال، إخراج إذاعي: خالد عبده.

مسلسل "يحيى وكنوز 3"

كذلك يعرض أيضًا هذا ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الأطفال الأنيميشن "يحيى وكنوز 3" وذلك في الجزء الثالث من المسلسل والذي من المقرر أن يعرض كذلك على منصة "watch it" الرقمية أيضًا.

كما من المقرر أن يعرض الجزء الثالث من "يحيى وكنوز" بموسم مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC، وكان قد نشر حساب "واتش أت" على إنستجرام، بوسترات المسلسل، وكتب عليه تعليق: "مغامرات ومعلومات جديدة هنكتشفها مع يحيى وكنوز في رمضان.. انتظروا مسلسل يحيى وكنوز٣ ".

أما عن قصة مسلسل "يحيى وكنوز 3" تدور حول تأثير التكنولوجيا على الكثير من المجالات، إذ أنه من خلال الأحداث يخوض "يحيى" والأستاذ "عصام" وكذلك "سينو" العديد من المغامرات الممتعة مستعرضين ملوك وحضارة مصر القديمة.

ويشارك في تقديم الشخصيات الكارتونية في مسلسل "يحيى وكنوز" الفنانون عصام السقا وعلاء مرسى ومحمد ثروت وسامي مغاوري، والأطفال إياد يحيى وبثينة هاني، ويجسد علاء مرسي دور سينو في العمل، بينما يقوم محمد ثروت بتجسيد دور الدكتور عجيب، وسامي مغاوري بدور عم حسني.