الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

للسنة الرابعة على التوالي.. خالد الكمار يقدم 4 أعمال متنوعة في رمضان 2024

جريدة الدستور

للسنة الرابعة على التوالي يشارك الموسيقار خالد الكمار في موسم الدراما الرمضانية حيث يسجل حضورًا مميزا هذا العام من خلال أربعة أعمال درامية متنوعة.

أول وأهم الأعمال الدرامية التي يقدمها الكمار في هذا الموسم هو مسلسل عتبات البهجة أحدث أعمال النجم الأسطوري يحيى الفخراني، المسلسل مقتبس عن رواية المؤلف الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة درامية للسيناريست الكبير مدحت العدل، ويشارك في بطولة المسلسل جومانا مراد وصلاح عبد الله وسما إبراهيم ومن إخراج المخرج المخضرم مجدي أبو عميرة.

يقدم الكمار هذا العام أول أعماله للدراما السورية مسلسل ولاد بديعة الذي يضم نخبة من نجوم الدراما السورية على رأسهم سلافة معمار، وسامر إسماعيل ويامن حجلي، من تأليف علي وجيه ويامن حجلي، ومن إخراج المخرجة السورية المتميزة رشا شربتجي صاحبة الأعمال الناجحة والمميزة مثل أشواك ناعمة (2005) وغزلان في غابة الذئاب (2006)، وزمن العار (2009). سبق لخالد الكمار تقديم عدد من التجارب الدرامية الناجحة في الوطن العربي من بينها المسلسل اللبناني عهد الدم بطولة النجم باسل خياط عام 2021، والمسلسلين السعوديين الجابرية: الرحلة 422، وبيت طاهر عام 2023.

ومن الأعمال الكوميدية يقدم الكمار هذا العام مسلسل بابا جه بطولة النجم أكرم حسني ونسرين أمين ومحمود البزاوي وسما إبراهيم، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.

وفي النصف الثاني من شهر رمضان يقدم الكمار مسلسل بدون سابق إنذار، واحد من أكثر الأعمال المنتظرة لهذا الموسم الدرامي بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونبيل الحلفاوي، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة.

قبل انطلاق الموسم الرمضاني قدم الكمار اثنين من الأعمال التي حققت نجاح جماهيري لافت؛ مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك والنجم أحمد فهمي، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، ومسلسل جولة أخيرة من بطولة النجم أحمد السقا والنجم أشرف عبد الباقي وإخراج مريم أحمدي.

مع كل عمل جديد يؤكد خالد الكمار على موهبة كبيرة ومميزة ويخترق آفاق جديدة يصل من خلالها إلى شرائح أوسع من الجمهور المصري والعربي، وتصبح موسيقاه عنصرًا أساسيا في نجاح الأعمال الدرامية والسينمائية.

موسم الدراما الرمضانية الموسيقار خالد الكمار مسلسل عتبات البهجة يحيي الفخرانى مسلسل بابا جه أكرم حسني مسلسل بين السطور

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