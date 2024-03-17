الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صدفة الحلقة 7.. زوج ميار الغيطي يكتشف خيانتها

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل صدفة الكثير من المشاكل والمفاجآت وذلك بعد وقوع ريهام حجاج في العديد من المشاكل مع أسرتها بعد اكتشاف حقيقة الزواج الذي تم دون علمها.

وظهرت ريهام حجاج بشكل مختلف في الموسم الرمضاني لهذا العام، لتبهر جماهيرها بدورها في مسلسل صدفة.

 

مسلسل صدفة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج 

واستعان زوج ميار الغيطي خلال أحداث الحلقة الماضية، الذي يعمل طبيبا نفسيا، بأحد حالاته، الذي اعتاد اختراق الهواتف، لاختراق هاتف زوجته.

وبالفعل قام الشخص بإرسال رابط يرسله لزوجته وهو لاختراق غير محمي وعندما أعاد توجيه لها، وقامت بفتحه، اختراق بياناتها وتأكد من خيانتها له.

يتوقع متابعين مسلسل صدفة أن أحداث الحلقة اليوم، ستكون شيقة ومثيرة خاصة بعد أن تم اتهام الفنانة ريهام حجاج، بعذريتها بعد تأكيد ورق الزواج، ويتوقع الجماهير رجوع صدفة مرة أخرى لمنزلها، وذلك بعد أن تثبت حقيقة كذب هذه الزيجة التي وقعت بها أثناء تخديرها.

 

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موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7 بطولة "ريهام حجاج" وخالد الصاوي

 

قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة السابعة

وينتظر المشاهدون مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة الرابعة ويعرض على قنوات dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية. 

قصة مسلسل صدفة

وظهرت ريهام حجاج في مسلسل صدفة بلون وشكل مختلف عن باقي الأعمال التي اعتاد عليها الجماهير، حيث كان ظهورها كوميديا ومميزا في شهر رمضان الكريم، ما جعل عشاق الدراما الرمضانية متحمسون لمشاهدة أحداث المسلسل.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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