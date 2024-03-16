ريهام حجاج تتعرض للإهانة من أسرتها في الحلقة 6 من مسلسل صدفة

مسلسلات رمضان 2024..

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما المصرية عن تفاصيل وأحداث مسلسل صدفة الذي يعرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤.

ظهرت النجمة ريهام حجاج بشكل مختلف في الموسم الرمضاني لهذا العام، لتبهر جماهيرها بدورها في مسلسل صدفة.

ريهام حجاج تتعرض للإهانة من أسرتها في مسلسل صدفة الحلقة ٦

تعرضت النجمة ريهام حجاج لإهانة من قبل شقيقتها الفنانة رحاب الجمل، بعد تورطها في الزواج مع عم خطيبها “طارق”، وانكرت “صدفة” هذه الزيجة بأنها تم خطفها وتخديرها ولم يكن لديها فكرة بأنها متزوجة.

صدفة " ريهام حجاج " زوج أختها " هشام منصور " بما سمعه من " رشدى الشامى " الذى ادعى الزواج منها، وواجهها بأنها أخذت منه 300 ألف جنيه، كما أنها باتت عنده لمدة ليلة كاملة، وأنكرت صدفة كل ذلك، ولكنهم لم يقتنعوا بكلامها فقررت أن تترك منزلهم وتعود لمنزل والدتها، وذلك بعد تعرضها للإهانة من قبل اسرتها بسبب هذة الزيجة.

مسلسلات رمضان 2024..قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة السادسة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.



أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.



أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.