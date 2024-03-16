السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وتفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 6 بطولة "ريهام حجاج"

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يبحث عشاق الدارما الرمضانية عن تفاصيل مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، والذي يعرض على شاشات المتحدة خلال الموسم الرمضاني.

وتصدر مسلسل صدفة تريند “جوجل”، وذلك بعد الأحداث المشوقة والمثيرة، ويعرض المسلسل على شاشات المتحدة، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

 

txt

مسلسل صدفة الحلقة 5.. ميار الغيطي تنهار بالبكاء والندم بعد اكتشاف خيانتها لزوجها

 

 

 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة السادسة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء
    قناة  CBC الساعة 10:30 مساء
    قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل
    القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.


قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.


أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أحداث وتفاصيل مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج الحلقة 6

موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" 

يراقب الجمهور موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الذي تصدر التريند خلال الأيام الماضية حيث ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها، ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة السادسة من صدفة صدفة الحلقة السادسة صدفة الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل صدفة الحلقة السادسة من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 7

مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 .. وإجازة المكاتب رسميا

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج تفاجئ عصام السقا في صدفة

أخبار فاتتك|عشرات الشهداء فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة.. ورمضان صبحى يواصل التأهيل

مسلسل صدفة الحلقة 5.. ميار الغيطي تنهار بالبكاء والندم بعد اكتشاف خيانتها لزوجها

ريهام حجاج تبحث عن سر اختفاء راندا أحد طلابها في مسلسل صدفة

مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج تتعرض للخطف في مسلسل صدفة الحلقة الخامسة

الأكثر قراءة

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة