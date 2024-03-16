مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وتفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 6 بطولة "ريهام حجاج"

يبحث عشاق الدارما الرمضانية عن تفاصيل مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، والذي يعرض على شاشات المتحدة خلال الموسم الرمضاني.

وتصدر مسلسل صدفة تريند “جوجل”، وذلك بعد الأحداث المشوقة والمثيرة، ويعرض المسلسل على شاشات المتحدة، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة السادسة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.



أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أحداث وتفاصيل مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج الحلقة 6

موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج"

يراقب الجمهور موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الذي تصدر التريند خلال الأيام الماضية حيث ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها، ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.