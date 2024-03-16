مسلسل صدفة الحلقة 6.. مشاكل جديدة تتورط فيها ريهام حجاج

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل صدفة أحداثا مشوقة ومثيرة، خاصة بعد الإفراج عن النجمة ريهام حجاج بعد القبض عليها وهي متلبسة وبحوزتها المخدرات لإنقاذ الطالبة المدمنة.

يبحث عشاق النجمة ريهام حجاج عن تفاصيل وأحداث مسلسل صدفة الحلقة 6، الذي يتم عرضها على شاشات المتحدة، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

دور ريهام حجاج في مسلسل صدفة

وظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديدة ومميزة وهو مسلسل صدفة، الذي كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة، حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها.

قنوات عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

أحداث مسلسل صدفة الحلقة الماضية

شهدت أحداث مسلسل صدفة في الحلقة الماضية الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة، وذلك بعدما عندما طلب مدير مدرسة صدفة التي تقوم بدورها ريهام حجاج، لمعرفة سبب أحد الطلاب في المدرسة والتي تدعى راندا، وتتفق “ميس صدفة” مع مدير المدرسة بأنها ستتولى مسؤولية البحث عن هذه الطالبة.

وجاءت أم الطالبة راندا إلى المدرسة لتخبرهم عن اختفاء ابنتها أكثر من 24 ساعة، وسألت أصدقائها عن مكانها ولكن دون جدوى، لتبدأ الأحداث حول هروب راندا مع حبيبها المتزوجة منه في السر دون علم أسرتها.